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        Valilikten bekçilerle ilgili iddialara yanıt

        Diyarbakır Valiliği, "bekçilerin kentteki işletmeye giren kişilere müsaade ettiği" iddiasına ilişkin açıklamada bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 18:59 Güncelleme: 24.06.2024 - 18:59
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        Valilikten bekçilerle ilgili iddialara yanıt
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        Diyarbakır Valiliği "Bu görüntüler, eylemcilerin bekçiler tarafından dışarıya çıkartılması esnasında çekilmiştir." açıklamasında bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamada, 22 Haziran Cumartesi günü kentteki iş yerine yönelik eylemle ilgili bazı sosyal medya hesaplarında "bekçilerin olaya seyirci kalıp eylemcilerin içeriye girmelerine müsaade ettikleri" şeklinde paylaşımların yer aldığı belirtildi.

        Açıklamada, "Oysa ki bu görüntüler, eylemcilerin bekçiler tarafından dışarıya çıkartılması esnasında çekilmiştir." ifadesine yer verildi.

        İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Diyarbakır'daki iki işletmeye giren 16 kişinin işlemlerinin İl Emniyet Müdürlüğünce sürdürüldüğü bildirilmişti.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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