Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Valilikten sonic patlama uyarısı | Son dakika haberleri

        Valilikten sonic patlama uyarısı

        Eskişehir Valiliği, yarın yapılacak ses üstü test uçuşu nedeniyle sonic patlama sesi duyulabileceği konusunda vatandaşları uyardı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 19:16 Güncelleme: 23.12.2024 - 19:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Valilikten sonic patlama uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir Valiliği'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyuru yayımlandı. Paylaşılan bilgiye göre, 1. Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından 24 Aralık 2024 tarihinde 'Ses Üstü Test Uçuşu' gerçekleştirilecek. Uçuşun sabah 10.00-12.30 ve öğleden sonra 14.00-17.00 saatleri arasında yapılacağı belirtilirken, bu esnada sonic patlama sesi duyulabileceği ifade edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD uçağı Kızıldeniz'de düştü
        ABD uçağı Kızıldeniz'de düştü
        Kabine Toplandı: Gündemde asgari ücret ve Suriye var
        Kabine Toplandı: Gündemde asgari ücret ve Suriye var
        Hedef adam Masuaku!
        Hedef adam Masuaku!
        AFAD açıkladı! 29 ile sarı, 6 ile turuncu uyarı!
        AFAD açıkladı! 29 ile sarı, 6 ile turuncu uyarı!
        Süper Lig'de şampiyonu duyurdular!
        Süper Lig'de şampiyonu duyurdular!
        "Yolu niye kapattınız" cinayeti!
        "Yolu niye kapattınız" cinayeti!
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        ABD metrosunda korkunç anlar: Metroda uyuyan kadını ateşe verdi!
        ABD metrosunda korkunç anlar: Metroda uyuyan kadını ateşe verdi!
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        İşte TDK'ya göre yılın kelimesi
        İşte TDK'ya göre yılın kelimesi
        Listede tek kadın
        Listede tek kadın
        Talisca an meselesi!
        Talisca an meselesi!
        Traktörün pulluğuna takıldı! Son yıllarda sık rastlanıyor
        Traktörün pulluğuna takıldı! Son yıllarda sık rastlanıyor
        Yabancı blok alım yaptı
        Yabancı blok alım yaptı
        Anne ve babalara çok iş düşüyor...
        Anne ve babalara çok iş düşüyor...
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Bir senede neler yedim
        Bir senede neler yedim
        2024'te boşanan ünlüler
        2024'te boşanan ünlüler
        2025'e lezzetli bir giriş yapın!
        2025'e lezzetli bir giriş yapın!
        2025 yılında burçları neler bekliyor?
        2025 yılında burçları neler bekliyor?