Valizine yer bulamayınca tatile böyle gitti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde valiziyle trafikte ilerleyen motosikletlinin görüntüsü şaşkınlık yarattı.

Gündoğan-Yalıkavak yolunda seyreden motosiklet sürücüsü, valizini motosikletinin üzerinde taşıyamayınca çareyi eliyle çekerek götürmekte buldu.

Yolun emniyet şeridinden yavaş bir şekilde seyreden sürücü, bir yandan da valizini tekerlerinin üzerinde götürdü. O anlar aynı istikamete giden bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Vatandaşın kayıt aldığı sırada valizin tekerleklerinden birinin koparak fırladığı görüldü.