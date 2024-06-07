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        Valizine yer bulamayınca tatile böyle gitti

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde motosikletiyle seyreden sürücünün bir yandan da valizini eliyle çekerek götürdüğü anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntüde motosikletlinin eliyle tuttuğu valizin bir süre sonra tekerleklerinden birinin koparak fırladığı görüldü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 12:12 Güncelleme: 07.06.2024 - 12:40
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        Valizine yer bulamayınca tatile böyle gitti
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde valiziyle trafikte ilerleyen motosikletlinin görüntüsü şaşkınlık yarattı.

        Gündoğan-Yalıkavak yolunda seyreden motosiklet sürücüsü, valizini motosikletinin üzerinde taşıyamayınca çareyi eliyle çekerek götürmekte buldu.

        Yolun emniyet şeridinden yavaş bir şekilde seyreden sürücü, bir yandan da valizini tekerlerinin üzerinde götürdü. O anlar aynı istikamete giden bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

        Vatandaşın kayıt aldığı sırada valizin tekerleklerinden birinin koparak fırladığı görüldü.

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        #BODRUM
        #motosikletlinin bavul
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