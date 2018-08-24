Valladolid - Barcelona karşılaşma önü

İspanya Primera Lig maçında Valladolid ile Barcelona, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 23:15. Maç öncesi Valladolid 1 puanla 13. sırada, Barcelona 3 puanla 2. sırada bulunuyor. Valladolid son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Barcelona son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 124. İddaa'da Valladolid kazanır 12.50, berabere biter 6.25, Barcelona kazanır 1.05 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.30, 2.5 gol üstünün oranı 1.30. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.45 oranını kazandıracak.

Valladolid son haftadaki Barcelona müsabasında 1-0 kazandı.

Barcelona ise Valladolid maçında 1-0 yenildi.

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