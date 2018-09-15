Valladolid - Deportivo Alaves rakamlar

İspanya Primera Lig maçında Valladolid ile Deportivo Alaves, 16 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:30. 2 puanlı Valladolid 17. sırada bulunuyor, Deportivo Alaves 4 puana sahip ve 11. sırada. Ev sahibi Valladolid, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Deportivo Alaves, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 145 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Valladolid kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 2.90, Deportivo Alaves sahadan galip ayrılırsa 3.20 oranını elde edecekler. Alt 1.35, üst 2.15 veriyor. Karşılıklı gol var 1.65, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Valladolid önceki hafta Deportivo Alaves mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Deportivo Alaves ise Sporting Gijon maçında 0-2 kazandı.

Valladolid, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 1 gol yedi.

Deportivo Alaves ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Deportivo Alaves, 0 gol atarken 3 gol yedi.

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