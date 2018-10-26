Valladolid - Espanyol sahaya çıkıyor

İspanya Primera Lig maçında Valladolid ile Espanyol, 26 Ekim 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 22:00. Valladolid 15 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Espanyol 17 puanda ve 2. sırada. Valladolid son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Espanyol, son 5 maçında 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 104. İddaa'da Valladolid kazanır 2.70, berabere biter 3.00, Espanyol kazanır 2.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Valladolid son haftadaki Espanyol müsabasında 1-0 kazandı.

Espanyol ise Valladolid karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Valladolid, evinde 2 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 3 gol yedi.

Espanyol ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Espanyol, 6 gol atarken 6 gol yedi.

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