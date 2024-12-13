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        Haberler Bilgi Spor Vallecano- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı?

        Vallecano- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Real Madrid, İspanya La Liga 17. hafta maçında Vallecano ile karşı karşıya geliyor. Girona deplasmanından 3-0 galibiyetle dönen eflatun beyazlılar, Vallecano karşısında da kazanmak istiyor. Vallecano - Real Madrid maçı canlı yayın kanalı ve saati futbolseverleer tarafından araştırılmaya başlandı. Vallecano mücadelesinde Ancelotti'nin Arda Güler'e ilk 11'de şans verip vermeyeceği de merak konusu. Peki, Vallecano - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2024 - 11:22 Güncelleme: 13.12.2024 - 11:22
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        İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Real Madrid, ligin 17. haftasında Vallecano deplasmanına konuk oluyor. Eflatun-beyazlılar 33 puanla 2. sırada yer alırken, Girona ise 19 puanla 12. sırada bulunuyor. Futbolseverler milli yıldızımız Arda Güler’in ilk 11'de oynayıp oynamayacağını merak ediyor. Peki, Vallecano - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Vallecano - Real Madrid maçı canlı izle kanalı, saati ve karşılaşmanın detayları...

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        VALLECANO - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Vallecano- Real Madrid maçı, 14 Aralık Cumartesi günü oynanacak ve saat 23.00’te başlayacak.

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        VALLECANO - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

        Estadio de Vallecas'da oynanacak karşılaşma, S Sport üzerinden canlı yayınlanacak.

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        ARDA GÜLER VALLECANO MAÇINDA OYNAYACAK MI?

        Ancelotti, son olarak Atalanta mücadelesinde Mbappe, Vinicius, Bellingham, Valverde gibi oyunculara ilk 11’de şans vermişti.

        Arda Güler ise ikinci yarı şans buldu. Vallecano mücadelesinde Arda Güler’in yedekler arasında olması bekleniyor.

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        REAL MADRİD PUAN DURUMU

        Real Madrid, bu sezon ligde oynadığı 16 karşılaşmanın 11’inde sahadan galibiyetle ayrıldı. 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan eflatun beyazlılar, rakip fileleri 34 kez sarsarken kalesinde 13 gol gördü.

        Real Madrid maç eksiğiyle Barcelona’nın 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

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