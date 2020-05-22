Valör ne demek? Valör kelimesinin anlamı nedir? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte, valör ile ilgili ayrıntılar...

VALÖR NEDİR?

Valör, faiz hesaplamasına başlangıç oluşturan tarihe denilmektedir. Valör, işlemin yapılış tarihi ile işlemin gerçekleşme, değer kazanma tarihi arasındaki farkı anlatmaktadır. Bankacılık sisteminde bu kelime valör tarihi olarak karşımıza çıkar. Borç geçen işlemler için valör, işlemin yapıldığı gündür.

VALÖR TARİHİ NE DEMEK?

Valör tarihi, işlemin karşılıklı olarak muhasebe hesaplarına alacak ve borç geçtiği, özetle işlemin fiilen gerçekleştiği tarihtir. Fransızca "valeur" kelimesinden dilimize geçmiştir.