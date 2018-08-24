Valur - Fjolnir maçı istatistikleri

İzlanda Urvalsdeild maçında Valur ile Fjolnir, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 23:00. Valur 35 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Fjolnir 16 puanda ve 10. sırada. Ev sahibi Valur, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Fjolnir, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 453 kodlu maçı oynayanlar; Valur galibiyet oranı 1.35, beraberlik oranı 4.00, Fjolnir galibiyet oranı 4.75.

Valur son hafta oynanan Vikingur Reykjavik maçında 4-3 kazandı.

Fjolnir ise Grindavik maçında 2-1 yenildi.

Valur, evinde 6 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 21 gol atıp 9 gol yedi.

Fjolnir, dış sahada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Fjolnir 7 kez gol sevinci yaşadı, 14 kez topu ağlarında gördü.

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