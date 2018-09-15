Valur - İB Vestmannaeyjar rakamlar

Valur ve İB Vestmannaeyjar, 16 Eylül 2018 Pazar günü İzlanda Urvalsdeild maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 20:00. 40 puanlı Valur 1. sırada bulunuyor, İB Vestmannaeyjar 23 puana sahip ve 8. sırada. Valur son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. İB Vestmannaeyjar son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 737 kodlu maçı oynayanlar; Valur galibiyet oranı 1.15, beraberlik oranı 5.50, İB Vestmannaeyjar galibiyet oranı 7.00.

Valur son hafta oynanan İB Vestmannaeyjar maçında 2-1 kazandı.

İB Vestmannaeyjar ise Valur maçında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Valur, 26 gol attı ve 12 gol yedi.

İB Vestmannaeyjar, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. İB Vestmannaeyjar, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 18 kez topu kendi kalesinde gördü.

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