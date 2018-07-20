Valur - Vikingur Reykjavik karşılaşma önü

İzlanda Urvalsdeild maçında Valur ile Vikingur Reykjavik, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:00. Maç öncesi Valur 25 puanla 2. sırada, Vikingur Reykjavik 18 puanla 5. sırada bulunuyor. Ev sahibi Valur, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Vikingur Reykjavik, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 405 kodlu maçı oynayanlar; Valur galibiyet oranı 1.40, beraberlik oranı 3.75, Vikingur Reykjavik galibiyet oranı 4.60.

Valur önceki hafta Vikingur Reykjavik mücadelesinde 4-3 kazandı.

Vikingur Reykjavik ise Valur karşılaşmasında 4-3 yenildi.

Valur, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Valur, kendi sahasında 13 gol attı, 8 gol yedi.

Vikingur Reykjavik ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Vikingur Reykjavik, 8 gol atarken 12 gol yedi.

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