Valverde'den Mbappe açıklaması!

Real Madrid'in yıldız ismi Federico Valverde, Kylian Mbappe ile ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Valverde yaptığı açıklamada, "Hepimiz onun nasıl bir oyuncu olduğunu biliyoruz. O dünyanın en iyi futbolcularından biri. Onunla aynı sahayı paylaşmak büyük bir mutluluk. Her maçta, her antrenmanda öne çıkıyor. Ben de ailem ve çocuklarım da onu izleyebildiğimiz için mutluyuz." dedi.