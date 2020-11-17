205 kilo 840 gram eroin ele geçirildi

AA

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu'nda bir kamyonet ile Başkale'de dere yatağında arama yaptı.Narkotik köpeği "Oscar"ın da kullanıldığı aramada, toplam 205 kilo 840 gram eroin bulundu.Kamyonet sürücüsü B.P. gözaltına alındı.