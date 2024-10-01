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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Van Bronckhorst: Her zaman haklı olamayız - Beşiktaş Haberleri

        Van Bronckhorst: Her zaman haklı olamayız

        Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, "Takımımızın bugünkü defans performansını övmeliyiz. Hiç gol yemedik. Özellikle Amsterdam'dan sonra bugün gösterdiğimiz reaksiyon çok güzel" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 00:16 Güncelleme: 01.10.2024 - 00:16
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        "Her zaman haklı olamayız"
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        Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Kayserispor deplasmanında alınan 3-0’lık galibiyet sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Sarı-kırmızılı takım karşısında savunmada iyi olduklarını söyleyen Giovanni van Bronckhorst, "Rashica'yı bugün bek pozisyonuna çektik, iyi oynadı. Hücumdan savunmaya geçiş anlamında iyi bir performans gösterdi. Aynı zamanda penaltı pozisyonunda da o vardı. Bir nevi asist yaptı. Emirhan bek oynadı. Ama Kayserispor'un bugün oynadığı oyundan dolayı merkezde konumlandı. Tüm sahada birebir oyandık. İkinci yarıda bunu daha iyi yaptık. Joao Mario orta sahada oynadı. Farklı pozisyonlarda da oynayabilme yeteneklerine sahip bir futbolcu. Gedson Fernandes bugün iyi bir gol attı. Orta sahayı kontrol altına aldık. Takımımızın bugünkü defans performansını övmeliyiz. Hiç gol yemedik. Özellikle Amsterdam'dan sonra bugün gösterdiğimiz reaksiyon çok güzel" diye konuştu.

        "HER ZAMAN HAKLI OLAMAYIZ"

        Hakem hakkında sorulan soruya ise teknik adam, “Immobile pozisyonu bence penaltıydı. Ama hakemlerin kararına saygı duyup devam etmemiz gerekiyor. Bizler de her zaman haklı olamayız. Aynı fikirde olamayabiliriz. Futbolun, sporun doğasında olan bir şey. Bazen tabi istediğiniz şeyleri alamıyorsunuz. Kararlara katılamıyoruz ama kararlara katılıp devam etmemiz gerekiyor” cevabını verdi.

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