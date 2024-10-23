Van Bronckhorst'tan kaleci açıklaması!

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Lyon maçının öncesinde oyunculardan Emirhan Topçu ile basın toplantısı düzenledi.

Fransız ekibi Lyon'u değerlendiren Hollandalı teknik adam, "Lyon iyi bir takım. Hücum geçişlerinde çok tehlikeliler. Topun bizde kalması gerekiyor. Avrupa'da bu tip maçları oynamak istersiniz. Beşiktaş olarak biz de bu maçta iyi bir performans sergilemek istiyoruz. İyi bir sonuç almak için buradayız." dedi.

"Mert Günok'un durumuna gün gün bakıyoruz, umarım kısa sürede aramıza döner. Erdin Destanoğlu'nun idmandan sonra nasıl reaksiyon göstereceğine bakacağız. Geçen seneye göre takımda değişiklik var. 28 oyuncu gitmesi, 8 oyuncu gelmesi kolay değil. Yeni bir teknik adam, bunlara alışmak gerekiyor. Stabil olma konusunu geliştirmeliyiz. Ligde istediğimiz yerdeyiz ama 8 maç oynadık. Daha güçlü olmak istiyoruz. Avrupa'da iki maç oynadık, buraya gelmek için takım geçen sene çok çalıştı. Süreçten takımın ve gelişiminden mutluyum. Hâlâ çok erken, böyle devam etmemiz gerek."

"Derbi maçları çok özeldir. Teknik adam ve futbolcu olarak çok fazla derbi oynadım. İlk derbi maçımda Galatasaray'a karşı Süper Kupa oynadık. Pazartesi günü iyi bir maç oynamak istiyoruz. Ben her zaman maç maç düşünürüm. Önce Lyon maçına bakacağız. Lyon ile oyuna bakış açımız benzer diyebiliriz. Top bizdeyken iyi işler çıkarmalıyız. Onlar da oyuna aynı felsefe ile yaklaşacaklar. Lyon iç sahada, biz deplasmandayız. Daha önce böyle maçlar oynadık. Topa sahip olarak, hücum etmek istiyoruz. Oyuncuları kıyaslarsak, bizdeki ve onlardaki kaliteyi görebiliriz. Lacazette ve Ciro'yu benzetebiliriz. Cherki-Rafa, Fofana-Semih... Tolisso gibi Bayern Münih tecrübesi olan isimler var. Genç ve tecrübeli oyuncuların karması diyebiliriz. Kimin daha iyi olduğunu maçtan sonra göreceğiz" ifadelerini kullandı.

EMİRHAN TOPÇU'NUN AÇIKLAMALARI

"Ülkemizin başı sağ olsun. İnşallah bu olaylar en kısa zamanda biter. Maça gelirsek, Avrupa Ligi'ne güzel başlayamadık. İlk maçta değil ama ikinci maçta istediklerimizi biraz daha yaptık, skor olarak istediğimizi alamadık. Kötü gidişatı tersine çevirmek ve buradan puanlarla ayrılmak istiyoruz. Beşiktaş'a alışma sürecim kısa sürdü, birçok kez karşılaştığım isimlerle takım arkadaşı oldum. Bu yüzden alışma sürecim kısa sürdü, beni de kısa sürede benimsediler. Beşiktaş'ta inanılmaz mutluyum. Oyuncular, teknik heyet... Hepsi ile mutluyum" dedi.

Gabriel Paulista'nın sakatlığıyla ilgili konuşan genç oyuncu, "Gabriel Paulista sakatlandı, umarım en kısa zamanda döner. Büyük futbolcu, antrenmanlara başladı. Beşiktaş'ta oynamışım, oynamamışım... Bu önemli değil. Takımım başarılı olsun yeter. Oynamadığım zaman mutsuz olurum ama bunu belli etmem. İnşallah Lyon'a karşı başarılı olacağız ve İstanbul'a öyle döneceğiz." dedi.

Son olarak taraftara da seslenen Topçu, "Taraftarımız statta olamayacak ama bizim arkamızda olduklarını biliyoruz. Onlar için mücadele edeceğiz. İnşallah başarılı bir sonuçla döneceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.