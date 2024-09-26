Van Bronckhorst'tan Mustafa Erhan Hekimoğlu sürprizi
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hollanda ekibi Ajax'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti. Bronckhorst, Ajax maçının ilk 11'inde 17 yaşındaki oyuncu Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu tercih ederek sürpriz yaptı.
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hollanda ekibi Ajax'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Johan Cruijff Arena'da oynanan müsabakaya Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Moatasem Al Musrati, Jean Onana, Milot Rashica, Gedson Fernandes, Rafa Silva ve Mustafa Erhan Hekimoğlu 11'iyle başladı.
Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile, Joao Mario, Bakhtiyor Zaynutdinov, Ernest Muçi, Emirhan Topçu, Cher Ndour ve Can Keleş yer aldı.
Van Bronckhorst, Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u 2-1 mağlup ettikleri mücadeleye ilk 11'de başlayan oyunculardan Immobile ve Joao Mario'yu yedeğe çekti. Hollandalı teknik adam, bu isimlerin yerine Ajax maçının başlangıç kadrosunda Mustafa Erhan Hekimoğlu ile Onana'yı görevlendirdi.
BRONCKHORST'TAN MUSTAFA HEKİMOĞLU SÜRPRİZİ
Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst, Ajax maçının ilk 11'inde 17 yaşındaki oyuncu Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu tercih ederek sürpriz yaptı.
Hollandalı teknik adam, bu sezon tüm müsabakalarda ileri uçta görev verdiği Immobile'yi ilk kez yedeğe çekti. Van Bronckhorst, İtalyan santrforun yerine 17 yaşındaki oyuncuyu sahaya sürdü.
Siyah-beyazlı formayla ilk kez 11'de sahaya çıkan Mustafa Erhan Hekimoğlu, bu sezon oynadığı 6 maçta 1 gole imza attı.
ORTA SAHADA DEĞİŞİKLİK
Giovanni van Bronckhorst, Ajax karşısında orta saha kurgusunda değişikliğe gitti.
Al Musrati'nin yanında Onana'yı tercih eden Hollandalı çalıştırıcı, Gedson Fernandes'i ise forvet arkasında görevlendirdi.
Van Bronckhorst, sol kanatta Joao Mario'nun yerine de Rafa Silva'yı oynattı.
AHMETCAN KAPLAN VE WEGHORST YEDEK
Ajax Teknik Direktörü Francesco Farioli, ilk 11'de Ahmetcan Kaplan ile Wout Weghorst'u tercih etmedi.
2022-2023 sezonu başında Hollanda ekibine transfer olan milli oyuncu Ahmetcan Kaplan ve 2022-2023'ün ilk yarısında Beşiktaş'ta forma giyen Weghorst, yedekler arasında yer aldı.