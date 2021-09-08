Van'da 1 milyon 700 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

AA

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Gürpınar ilçesi Yalınca Mahallesi Tüzek mezrası kırsal alanında dün gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK mensuplarınca finans kaynağı elde etmek amacıyla ekildiği değerlendirilen 1 milyon 700 bin kök Hint keneviri bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, kenevir eken şüphelilerin tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Ele geçirilen kenevirlerin Gürpınar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla imha edildiği kaydedilen açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaların yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız devam edeceği ifade edildi.