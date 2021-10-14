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Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde göçmen kaçakçılığı ve terör faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında Van'ın Gürpınar İlçesinde şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta hassas burun Magnum ile yapılan detaylı aramada 101 kilo 404 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 1 şüpheli “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alındı.