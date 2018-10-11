Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Van üzerinden batı illerine uyuşturucu sevkiyatının yapılacağı bilgisi üzerine Van-Başkale karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında uyuşturucuyu taşıyan kamyonette arama yapıldı.

Narkotik Madde Arama Köpeği Alfa ile birlikte yapılan detaylı aramada; kamyonetin kasasında zulalanmış 252 paket halinde toplam 132 kilo 219 gram eroin maddesi ele geçirildi.

İHA'nın haberine göre; elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak H.D. ve B.B. isimli şahıslar “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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