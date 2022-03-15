Van'da 1533 kaçak göçmen yakalandı 0:00 / 0:00

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Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta bin 533 kaçak göçmen yakalandı.

Meral Yıldız'ın haberine göre, Van İl Jandarma Komutanlığı'nca göçmen kaçakçılığı olaylarının önlenmesi, organizatörlerin yakalanması, düzensiz göçmenlerin ülkeye girişlerinin ve insan hakları ihlallerinin engellenmesi amacıyla Jandarma ekiplerince 24 saat esasına göre birçok operasyon düzenlendi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 7-13 Mart tarihleri arasında 37 göçmen kaçakçılığı olayına müdahale edildi. Düzenlenen operasyonlarda bin 530 Afganistan, 2 Türkmenistan, 1 İran, uyruklu olmak üzere bin 533 düzensiz göçmen yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

Bahse konu olaylarda kullanılan 9 araca el konularak, göçmen kaçakçılığı olayına sebebiyet veren 24 organizatör ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan 24 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.