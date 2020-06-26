Van'da 2 yaban keçisi yavrusu koruma altına alındı

AA

İlçenin kırsalında vatandaşlar tarafından bulunan 2 yaban keçisi yavrusu Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Evcil bir keçinin yanına bırakılan keçi yavruları, daha sonra Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, yaptığı açıklamada, son zamanlarda Van Gölü havzasında yaban keçilerinin sayılarında artış yaşandığını söyledi.

Bulunan iki yaban keçisi yavrusuna sahip çıktıklarını anlatan Aslan, "Yaban keçileri merkezimize teslim edildi. Onlar için bir yer ayarladık. Tüm bakımlarını burada yapacağız. Bir süre sonra da doğal yaşam alanlarına bırakacağız." dedi.