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        Haberler Gündem Güncel Van'da 21 yerleşim yerinin yolu kapandı | Son dakika haberleri

        Van'da 21 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

        Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 13:04 Güncelleme: 17.12.2024 - 13:04
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        Van'da 21 yerleşim yerinin yolu kapandı
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        Van'da kar yağışı nedeniyle 21 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle il genelinde 16 mahalle ve 5 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

        Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Akşam yoğun kar ve tipinin etkili olması sebebiyle geçici olarak kapatılan Van-Bahçesaray kara yolu ise ulaşıma açıldı.

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