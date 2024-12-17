Van'da 21 yerleşim yerinin yolu kapandı

Van'da 21 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor
Van'da kar yağışı nedeniyle 21 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.
Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle il genelinde 16 mahalle ve 5 mezraya ulaşım sağlanamıyor.
Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Akşam yoğun kar ve tipinin etkili olması sebebiyle geçici olarak kapatılan Van-Bahçesaray kara yolu ise ulaşıma açıldı.