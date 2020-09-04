Van'da 23 kilo 295 gram uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gevaş ilçesinde şüphe üzerine seyir halindeki bir çekiciyi durdurdu.Narkotik köpeği "Oscar"ın da kullanıldığı aramada, çekicinin dorsesine gizlenmiş 14 paket halinde 14 kilo 295 gram eroin ile 9 pakette 9 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.Gözaltına alınan sürücü M.K, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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