Van'da 232 düzensiz göçmen yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 23-24 Şubat'ta Saray ve Özalp ilçelerinde operasyon düzenlendi.
Arazide geçiş yapmaya çalışan 232 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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