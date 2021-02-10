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HaberlerGündem3. SayfaVan'da 246 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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Van polisinden uyuşturucu paketleriyle 'Uzay' desteği

Van'da polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu tespit edilen 2 ayrı araçta hassas burun Boby ve Bozo ile yapılan aramalarda 387 paket halinde 246 kilo 100 gram eroin maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde ile ilgili bir kişi gözaltına alınırken bir kişi ise aranıyor. Operasyonun ardından Van polisi, uyuşturucu paketleriyle 'Uzay' yazarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı Türkiye'nin Milli Uzay Programı'na destek oldu

Van'da 246 kilo uyuşturucu ele geçirildi
HABERTURK.COM

Van'da polis ekiplerinin operasyonu ile 2 ayrı araçta 387 paket halinde 246 kilo 100 gram eroin maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde ile ilgili bir kişi gözaltına alınırken bir kişi ise aranıyor.

Meral Yıldız'ın haberine göre, il Emniyet Müdürlüğü tarafından, Van merkez ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda tespit edilen bir araç İpekyolu ilçesinde yakalandı. Araçta Narkotik Madde Arama Köpeği Boby ile birlikte yapılan detaylı aramada; 287 paket halinde 194 Kilo 600 gram eroin maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili F.B. isimli şüpheli şahsın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Öte yandan İpekyolu ilçesinde durumundan şüphelenip durdurulan bir şahsın eşyaları arasında Narkotik Madde Arama Köpeği BOZA ile birlikte yapılan detaylı aramada; 100 paket halinde 51 Kilo 500 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak B.Y. isimli şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilecek.

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