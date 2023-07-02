Van'da 3 araç çarpıştı! Kazada 19 kişi yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Van'da feci kaza! 3 araç çarpıştı 19 kişi yaralandı - Güncel haberler
ABONE OL

Van'da 3 araç çarpıştı! Kazada 19 kişi yaralandı

Van'ın Erciş ilçesinde minibüsün, karşı yönden gelen hafif ticari araçla çarpışıp, ardından savrularak park halindeki bir otomobile çarptığı kazada 19 kişi yaralandı

Van'da feci kaza! 3 araç çarpıştı 19 kişi yaralandı - Güncel haberler
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Kaza, saat 19.00 sıralarında Van- Erciş karayolundaki Bendimahi Çayı yakınlarında meydana geldi.

Osman Emin Eski yönetimindeki minibüs, karşı yönden gelen İsa Alver yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazanın etkisiyle savrulan minibüs, park halindeki bir otomobile de çarptı.

Kazada 19 kişi yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

VATANDAŞLIK MAAŞI başvurusu ne zaman başlayacak ve nasıl yapılır? 2023 vatandaşlık maaşı ne kadar, kaç TL, kimlere verilecek ve başvuru şartları neler?
GÜNDEM Dar gelirliye vatandaşlık maaşı müjdesi!
Kilis'te mesire alanında çıkan yangın söndürüldü
GÜNDEM Kilis'te mesire alanında yangın çıktı
Hatay'da yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı
GÜNDEM Hatay'da yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı
Çanakkale açıklarında 84 düzensiz göçmen kurtarıldı
GÜNDEM Çanakkale açıklarında 84 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kocaeli'de ağaçlık alanda cansız beden bulundu
GÜNDEM Ağaçlık alanda cansız beden bulundu
Amasya'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 21 kişi yaralandı - Güncel haberler
GÜNDEM Amasya'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 21 yaralı
Diyarbakır'da serinlemek isterken canlarından oldular! Dicle Nehri'nde 2'si kardeş 3 kişi boğuldu - Güncel haberler
GÜNDEM Diyarbakır'da 2'si kardeş 3 kişi boğuldu
Zeytinburnu'nda sosyal medyada tartıştığı kuzenini bıçakladı
GÜNDEM Sosyal medyada tartıştığı kuzenini bıçakladı
Son dakika: Bakan Özhaseki açıkladı! "Bundan sonra olmayacak..."
GÜNDEM Bakan Özhaseki açıkladı! "Bundan sonra olmayacak..."
Sakarya'da bir kadını silahla rehin alan zanlı, etkisiz hale getirildi! - Güncel haberler
GÜNDEM Sakarya'da dehşet! Kadını rehin aldı...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.