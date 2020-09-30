Van'da 3 PKK'lı terörist teslim oldu

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Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmalar sonucunda örgütten kopmalar sürüyor.

Meral Yıldız’ın haberine göre, bu kapsamda ailesi ve kendisi ile ikna çalışmaları yürütülen, 2014-2015 yıllarında Van ve Şırnak ilinden PKK/KCK terör örgütüne katılan ve Irak’ta faaliyet yürüten 3 bölücü terör örgütü mensubu Silopi sınır kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu.

İkna çalışması sonucunda 2015 yılında örgüte katılan ve ikna edilerek teslim olanlardan 1 örgüt mensubu bugün ailesiyle buluşturuldu. Annesi, babası ve dedesiyle Edremit İlçe Jandarma Komutanlığında buluşturulan örgüt mensubu, örgüte katıldıktan sonra örgütün gerçek yüzünü gördüğünü ve duyduğu pişmanlığı anlattı.

İkna olup teslim olduktan sonra devletin şefkatli yüzünü ilk andan itibaren gördüğünü ifade eden örgüt mensubu, diğer örgüt mensuplarının da devletin bu sıcak yüzünü görmeleri ve ailelerine kavuşmaların için teslim olmaları çağrısında bulundu.