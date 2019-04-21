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Van'ın Çolpan açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk edinilen bilgilere göre bölge sakinlerinde can veya mal kaybı olmadığı belirlendi. İşte, 21 Nisan Türkiye'de meydana gelen son depremler...
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 21 NİSAN 2019
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.04.21 20:16:21 38.7152 38.1253 4.8 -.- 2.0 -.- YESILPINAR-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel 2019.04.21 20:06:58 40.4808 28.1302 8.9 -.- 1.8 -.- BANDIRMA ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.04.21 20:00:37 38.9018 43.5575 5.0 -.- 3.7 -.- COLPAN-(VAN) İlksel 2019.04.21 19:34:07 36.9575 27.9258 5.1 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.04.21 19:13:21 38.6130 38.2095 9.8 -.- 1.9 -.- BOYACA-YAZIHAN (MALATYA) İlksel 2019.04.21 18:42:16 38.7365 38.1170 6.7 -.- 2.7 -.- MOLLAIBRAHIM-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel 2019.04.21 18:18:51 38.7587 27.8643 6.1 -.- 1.6 -.- AKSELENDI-AKHISAR (MANISA) İlksel 2019.04.21 16:57:14 37.5223 32.0982 5.6 -.- 2.2 -.- YAYLACIK-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel 2019.04.21 16:53:47 37.5193 32.1282 5.4 -.- 2.5 -.- YAYLACIK-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel 2019.04.21 16:40:03 37.5637 32.0617 3.1 -.- 3.9 3.9 MESUDIYE-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel 2019.04.21 16:29:35 37.5648 32.0692 1.8 -.- 3.7 3.7 MESUDIYE-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel 2019.04.21 15:16:30 37.2693 28.2245 0.0 -.- 2.0 -.- BAYIR-(MUGLA) İlksel 2019.04.21 12:06:09 36.9833 28.1237 10.2 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.04.21 12:00:54 37.1255 27.8587 0.0 -.- 1.6 -.- BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) İlksel 2019.04.21 11:53:55 36.6155 28.0872 5.5 -.- 1.9 -.- TASLICA-MARMARIS (MUGLA) İlksel 2019.04.21 10:53:30 36.6093 28.1307 23.1 -.- 2.5 -.- TASLICA-MARMARIS (MUGLA) İlksel 2019.04.21 10:41:54 36.4693 28.7268 8.9 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel 2019.04.21 10:03:15 37.1982 27.8960 0.0 -.- 1.1 -.- KAYADERE-MILAS (MUGLA) İlksel 2019.04.21 08:12:17 37.3327 27.9468 0.0 -.- 2.1 -.- KOZAGAC-YATAGAN (MUGLA) İlksel 2019.04.21 07:54:00 36.6472 29.2065 17.0 -.- 2.0 -.- KARACULHA-FETHIYE (MUGLA) İlksel 2019.04.21 05:29:48 37.5533 32.0715 7.5 -.- 2.5 -.- MESUDIYE-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel 2019.04.21 05:19:55 38.7190 38.1570 5.0 -.- 2.1 -.- KOSAR-YAZIHAN (MALATYA) İlksel 2019.04.21 04:50:05 37.1495 28.6693 15.0 -.- 1.8 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel 2019.04.21 04:40:23 40.3013 27.7688 14.8 -.- 1.8 -.- HIDIRKOY-BANDIRMA (BALIKESIR) İlksel 2019.04.21 04:19:06 40.2182 42.1165 1.3 -.- 1.6 -.- DONERTAS-HORASAN (ERZURUM) İlksel 2019.04.21 02:32:53 37.5323 32.0893 8.0 -.- 2.2 -.- YAYLACIK-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel 2019.04.21 02:31:19 40.5057 36.9405 5.8 -.- 2.1 -.- YARBASI-NIKSAR (TOKAT) İlksel 2019.04.21 02:23:59 36.8503 23.0717 5.0 -.- 3.4 3.5 YUNANISTAN İlksel 2019.04.21 02:12:18 37.5942 32.0135 11.0 -.- 2.1 -.- OGLAKCI-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel 2019.04.21 01:09:02 39.6218 41.2798 11.3 -.- 2.2 -.- TOPTEPE-TEKMAN (ERZURUM) İlksel 2019.04.21 00:07:05 37.5380 32.0962 9.0 -.- 2.6 -.- MESUDIYE-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel 2019.04.20 23:56:15 37.5365 32.0905 5.4 -.- 2.0 -.- MESUDIYE-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel 2019.04.20 23:54:31 37.5380 32.0833 5.1 -.- 3.0 3.3 MESUDIYE-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
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