Van'da 389 küçükbaşı telef olan kadın, imece usulüyle işini yeniden büyüttü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Van'da 389 küçükbaşı telef olan kadın, imece usulüyle işini yeniden büyüttü

Van'ın Çatak ilçesinde ağılın çökmesi sonucu koyunları telef olan 23 yaşındaki Şehriban Şipal, komşularının ve yakınlarının imece usulüyle hediye ettiği 200 küçükbaş sayesinde işini büyüterek sürdürüyor.

Van'da 389 küçükbaşı telef olan kadın, imece usulüyle işini yeniden büyüttü
AA

İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki Sözveren Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Şipal'in hayvanlarını barındırdığı ağıl, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi'nde oy kullanmaya gittiği sırada yağış nedeniyle çöktü.

Mahalleye döndüğünde ağıldaki 389 küçükbaş hayvanının telef olduğunu görerek hayatının en kötü anlarından birini yaşayan Şipal'e destek vermek isteyen Sözveren ve çevredeki mahallelerin sakinleri, aralarında 200 küçükbaş hayvan toplayarak kendisine hediye etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamında 600 metrekarelik ağıl yaptırdığı Şipal, aldığı destekler sayesinde yeniden hayata tutundu. Hediye edilen hayvanlara gözü gibi bakan Şipal, 2 yılda hayvan sayısını 400'e çıkararak azmiyle örnek oldu.

- "Kimi komşumuz bir koyun, kimi de bir kuzu hediye etti"

Şipal, AA muhabirine, babasıyla hayvancılık yaparak geçinmeye çalıştıklarını söyledi.

Çöken ağılla birlikte yıkılan hayallerinin komşularının desteğiyle daha da güçlendiğini vurgulayan Şipal, "Çevre mahallerdeki komşularımız küçükbaş hayvan yardımında bulundu. Kimi komşularımız bir koyun kimi de bir kuzu hediye etti. Yapılan yardımlarla 200 küçükbaş hayvan sahibi oldum. Devletimiz de bize modern bir ağıl yaptı. Bu destekler sayesinde hayvancılığı sürdürmeye devam ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hayvan sayısını 2 yılda 200'den 400'e çıkardığını belirten Şipal, şöyle konuştu:

"Ağılım yıkılmasına rağmen hayvancılık yapmaktan vazgeçmedim. Hayvancılığı geliştirmek için devlet desteklerine de başvuruyorum. 'Köyümde Yaşamak için Bir Sürü Nedenim Var Projesi'ne başvurdum. 100 bin liralık faizsiz krediyle koyun alıp sürümü büyüteceğim. Yardımlarından dolayı başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimize ve destek veren herkese teşekkür ederim. Onları sayesinde bugün daha emin adımlarla yürüyoruz."

Baba Selim Şipal ise "Hayvanlarımızın telef olduğunu gördüğümüzde çok çaresiz kaldık, bir şey yapamadık. Yardımseverlerin desteğiyle tekrardan hayvanlarımız oldu. Devletimiz bize 600 metrekare alan üzerine büyük bir ağıl yaptı. İki yılda 400 küçükbaş hayvanımız oldu. Devletimize ve vatandaşlarımıza minnettarız." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME