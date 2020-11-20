Van'da 44 kilogram uyuşturucu ele geçti

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Van’da TIR'da yapılan aramada 44 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Meral Yıldız’ın haberine göre, Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında devam eden çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, 18 Kasım tarihinde elde edilen istihbari bilgiler neticesinde; Ağrı’dan Van’ın Çaldıran ilçesi istikametine gelen bir TIR'da yapılan aramada, 29 kilogram eroin maddesi ve 15 kilogram afyon sakızı ele geçirildi. Olayla ilgili B.E. gözaltına alınırken adli soruşturmanın devam ettiği belirtildi.