Van'da 44 kilogram uyuşturucu ele geçti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaVan'da 44 kilogram uyuşturucu ele geçti
ABONE OL

Van'da 44 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Ağrı'dan Van'a gelen bir TIR'da yapılan aramada 29 kilogram eroin maddesi ve 15 kilogram afyon sakızı ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı

Van'da 44 kilogram uyuşturucu ele geçti
HABERTURK.COM

Van’da TIR'da yapılan aramada 44 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Meral Yıldız’ın haberine göre, Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında devam eden çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, 18 Kasım tarihinde elde edilen istihbari bilgiler neticesinde; Ağrı’dan Van’ın Çaldıran ilçesi istikametine gelen bir TIR'da yapılan aramada, 29 kilogram eroin maddesi ve 15 kilogram afyon sakızı ele geçirildi. Olayla ilgili B.E. gözaltına alınırken adli soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yasaklar saat kaçta başlıyor? Kafe, AVM ve berberler kaçta kapanacak?
GÜNDEMYasaklar saat kaçta başlıyor?
Son dakika kadın cinayeti haberi... Eski eşini kızlarının gözü önünde başından vurdu - Haberler
GÜNDEM2 kızının gözü önünde başından vurdu
Bursa Cuma vakti: 20 Kasım Bursa cuma namazı kaçta?
GÜNDEM20 Kasım Bursa Cuma namazı saati
Kreşler anaokulları kapatılacak mı? Anaokullarına kısıtlama geldi mi? MEB son dakika açıklama geldi
GÜNDEMKreşler anaokulları kapatılacak mı?
Cuma namazı kaçta İstanbul? 20 Kasım İstanbul Cuma namazı saati
GÜNDEMİstanbul cuma namazı saati
Ankara Cuma namazı vakti 20 Kasım 2020! Bugün Ankara Cuma saati kaçta? Diyanet Ankara namaz vakti
GÜNDEMAnkara Cuma namazı saati 20 Kasım 2020!
İzmir cuma saati kaçta? 20 Kasım 2020 Diyanet İzmir cuma namazı vakti
GÜNDEMİzmir cuma saati kaçta?
Son dakika haberi! Bakan Ziya Selçuk'tan sınav açıklaması! - HABERLER
GÜNDEMBakan Selçuk'tan sınav açıklaması!
Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü! Dünya Çocuk Hakları Günü neden kutlanıyor?
GÜNDEMBugün Dünya Çocuk Hakları Günü
Cuma Suresi okunuşu ve türkçe meali nedir? Cuma Suresi ne anlatır ve kaç ayettir? İşte Cuma Suresi fazileti...
GÜNDEMCuma Suresi okunuşu, anlamı ve fazileti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X