Van'da 7 yıl önce okula molotofkokteyli ile yapılan saldırının şüphelisi yakalandı

AA

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 2013 yılında Hacıbekir Mahallesi'ndeki Van Gölü İlköğretim Okulu'na yönelik molotofkokteyli ile yapılan saldırının şüphelisinin "terör örgütüne üye olmak'' ve "kamu malına zarar verme" suçlarından 7 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan A.T. olduğunun belirlenmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, elde ettiği bilgiler, güvenlik kamerası kayıtları, sokak ve mahallelerde yaptığı araştırmalarda A.T'nin Hafiziye Mahallesi'nde bir inşaatta çalıştığını tespit etti.

İnşaata operasyon düzenleyen ekipler A.T'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.T. tutuklandı.