Van'da bal altına gizlenmiş 9 kilo 140 gram eroin bulundu

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren kargo firmasına ait aktarım merkezinde narkotik köpeği "Zeyna" ile arama yaptı.Aramada 9 bal kutusunda balın altına gizlenmiş 9 pakette 9 kilo 140 gram eroin bulundu.Olayla ilgili gözaltına alınan S.K. tutuklandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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