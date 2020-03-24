Van'da belediye sağlık ekipleri hastaların yardımına koşuyor

AA

Van Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsün yayılımının engellenmesi amacıyla evde bakıma ihtiyaç duyan hasta ve engellilere sağlık hizmeti sunarken, doktora görünmesi gereken kronik rahatsızlığı bulunanları da ambulansla hastanelere götürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kısa sürede dünyaya yayılan ve ölümlere neden olan koronavirüse karşı çalışmalar sürdürülüyor.Bu kapsamda Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca daha önce binlerce hastaya hizmet veren evde bakım ve hasta nakil hizmeti ekipleri, bu süreçte daha aktif hale getirildi.KOAH, alzaymır, kanser gibi hastalıklar sebebiyle yatağa bağımlı hastaların evde bakım hizmetiyle sağlık kontrollerini yapan ekipler, i kronik rahatsızlığı olanları da tam donanımlı ambulanslarla hastanelere ulaştırıyor.

İpekyolu ilçesine bağlı Şabaniye Mahallesi'nde 72 yaşındaki kanser hastası Mehmet Salih Alğan'ı evinden alarak Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Onkoloji Polikliniğine götüren ekipler, yapılan kontrollerin ardından tekrar evine bıraktı.Evde bakım hizmeti kapsamında ise Serhat Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Selahattin Çelenk'in evine giden ekipler, bakımını yaparak ailesini koronavirüs salgınına karşı tedbirli olması konusunda bilgilendirdi.