Van'da çölyak hastaları için glutensiz kafe ve fırın açıldı 0:00 / 0:00

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İpekyolu Caddesi Kocaeli Parkı karşısında bulunan kafe ve fırının açılışına katılan AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, AK Parti belediyelerinin her alanda hayata geçirilen hizmetlerle adeta birbirleriyle yarıştığını söyledi.

Çölyak hastalarının ihtiyacını karşılayacak bu hizmetin açılışını yapmanın sevinçlerini artırdığını belirten Arvas, "Sosyal, insan odaklı belediyecilik anlayışı ile güzel hizmetler ortaya çıkıyor. Belediyelerimiz, her vatandaşın ihtiyacını karşılamak için gece gündüz demeden hizmete koşmuşlardır. Van gelişiyor, güzelleşiyor. İnsan, çevre ve yatırım odaklı, derdi memleket olan belediye başkanlarımızı kutluyorum. Bugünkü açılışımızın hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ise proje ile bölge açısından çok önemli bir ihtiyacın giderildiğini aktardı. Birçok büyükşehirde göremedikleri bir hizmetin Van'da açılmasının anlamlı bir hizmet olduğunu ifade eden Orhan, "Van'da 5 binin üzerinde çölyak hastasına bir de Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki rakam eklendiğinde çok ciddi bir oran ortaya çıkıyor. Bu insanlara böyle bir hizmet sunmak çok önemli. Belediye Başkanımız öncülüğünde vatandaşlarımıza sunulan hizmetler bunlarla da sınırlı değil. Bir ay önce bizzat ziyaret ettiğimiz çok önemli eğitim tesisi vardı. Bunun gibi çok önemli ve emsali olmayan işler gerçekleştiriyor. Van adına başkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.

"BÖLGEDE BÖYLE BİR TESİS YOKTU"

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say da sosyal belediyecilik anlamında önemli bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Van'da ciddi sayıda çölyak hastasının olduğunu tespit ettiklerini anlatan Say, "Bu anlamda Gaziantep'ten, Adana'dan ve Malatya'dan bu insanların ihtiyacını karşılayacak bir tesis yoktu. Biz de bu tesisin çalışmalarını gerek DAP İdaresi ile gerekse de kendi proje ekibimizle yürüttük. Bu projenin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Van Çölyak Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gıyasettin Sevgin, böyle bir projenin Edremit'te hayata getirilmesinin anlamlı olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan kafede, pide çeşitlerinden pizzaya, glutensiz tatlılardan ekmek ve simide birçok ürün satışa sunuluyor.

Programa İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Sezer Bayramoğlu, AK Parti MKYK Üyesi Zahir Soğanda, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, çölyak hastaları ve vatandaşlar katıldı.