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Van'da eğitimlerini başarıyla tamamlayan 57 AFAD gönüllüsüne kimlik kartları verildi

Van'da "Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Gönüllülüğü" projesi kapsamında eğitimlerini başarıyla tamamlayan 57 kişiye, törenle kimlik kartları takdim edildi.

Van'da eğitimlerini başarıyla tamamlayan 57 AFAD gönüllüsüne kimlik kartları verildi
AA

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlen Destek AFAD Gönüllüsü Kimlik Kartı Takdim Töreni'nde yaptığı konuşmada, Van'ın afet riski yüksek bir il olduğunu söyledi.

"Geçen yıl yaşanan çığda 42, daha sonra yaşanan depremde 10 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaşanan sel felaketinde hem mal hem de can kaybımız oldu." diyen Bilmez, şu ifadeleri kullandı:

"İlimizin ve ülkemizin yerini değiştiremeyeceğimize göre bu afetlerle yaşamayı öğrenmeli, bunun için gerekli tedbirleri almalıyız. Her kuruma düşen görevler var. Bunların tatbikatı yapılıyor. Vatandaşlarımızın da AFAD'ın çalışmalarına gönüllü katkı sunması gerekiyor. İlimizde 2011 yılında büyük bir deprem meydana geldi. Yüzlerce vatandaşımız yaşamını yitirdi. Bu depremde AFAD'ın müdahaleleri ve deprem sonrası yapılan çalışmalar dünyaya örnek gösterilebilecek çalışmalardı. 1976'da meydana gelen Çaldıran depreminde enkaz altında kalan bir kişinin 2 ay sonra çıkarıldığını öğrendim. Bu durum nerden nereye geldiğimizi gösteriyor. Gönüllü ayağımızın eğitimli olması, onların da sistemin bir parçası haline gelmesi gerekiyor. AFAD gönüllüsü olan arkadaşlara teşekkür ediyorum."

AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu ise Türkiye'nin tektonik, sismik, topografik ve iklimsel yapısı gereği başta deprem olmak üzere birçok afetten olumsuz etkilendiğini belirtti.

Palakoğlu, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla her yıl farklı temalar ve çeşitli etkinliklerle vatandaşların afet farkındalığını artırmaya çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu hafta yapılacak tüm etkinliklerde 'Afet Bilgisi Hayat Bilgisidir' temasına dikkati çekiyoruz. Başta deprem olmak üzere tüm afetlere karşı bilinçli bireylerden oluşan toplum ve dirençli yapılardan oluşan şehirler için afet eğitimlerini çok önemsiyoruz. 'Afetlere Karşı Hep Birlikte' temasıyla 2021 'Afet Eğitim Yılı' ilan edilmiştir. Afetlerin meydana gelmesini engelleyemeyiz fakat zararlarını en aza indirebiliriz. Bireyden başlayan, aileden topluma, kamu kurumlarından özel sektör temsilcilerine kadar her birimizin yapması gereken çok önemli görevler bulunmaktadır. "

Afetler konusunda herkese görevler düştüğünü anlatan Palakoğlu, "AFAD gönüllülük uygulamasını 2019 yılında başlattık. Ülke olarak her zaman başta deprem olmak üzere tüm afetlere karşı önlemleri almaya mecbur değil mahkum olduğumuzu hatırlatmak istiyorum." dedi.

AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş de "AFAD Gönüllülüğü" projesinin vatandaşlar tarafından sahiplenildiğini söyledi.

Törene, AFAD Sivil Savunma Daire Başkanı Muhammet Mahmut Ötügen, Karayolları 11. Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan, Milli Eğitim Müdürü Hasan Tekve, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Kemal Atlı ve AFAD personeli katıldı.

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