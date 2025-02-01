Van'da elektrik trafosunda yangın

Van'da elektrik trafosunda çıkan yangın kamerada
Van'ın Başkale ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın söndürüldü
Giriş: 01.02.2025 - 17:51 Güncelleme: 01.02.2025 - 17:51
Van'ın Başkale ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın söndürüldü.
Yeni Mahalle'deki elektrik trafosunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı..png
Dumanı gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi..png
Olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Başkale Grup Amirliği ekipleri, söndürdü.
Ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme yaptı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ