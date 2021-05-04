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Van'da entübe edilen felçli kadın, beyin toplardamarındaki pıhtının alınmasıyla sağlığına kavuştu

Van'da beyin toplardamarında oluşan pıhtı nedeniyle felç geçiren 28 yaşındaki kadın, Van'da ilk kez uygulanan endovasküler (kapalı ameliyat) yöntemiyle sağlığına kavuştu.

Van'da entübe edilen felçli kadın, beyin toplardamarındaki pıhtının alınmasıyla sağlığına kavuştu
AA

Erciş ilçesinde yaşayan üç çocuk annesi Sevda Kaya, şiddetli baş ağrısı, sol kol ve bacağındaki güçsüzlük şikayetleri nedeniyle YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi İnme Merkezi'ne kaldırıldı.

Yapılan kontrollerde, tromboz (toplardamar sisteminde istenmeyen pıhtı oluşması) tanısı konulan ve yaşadığı sıkıntılar nedeniyle entübe edilen Kaya için doktorlar adeta zamanla yarıştı.

YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Aysel Milanlıoğlu ​​​​​​​ve Girişimsel Radyoloji Ünitesinde görevli Doktor Öğretim Üyesi Hüseyin Akdeniz, Van'da ilk kez uygulanan endovasküler yöntemle beyinde oluşan toplardamar tıkanıklığını ortadan kaldırılarak Kaya'nın hayata tutunmasını sağladı.

Beyin toplardamarında oluşan pıhtı çıkarılan Kaya, sağlığına kavuşarak ailesine kavuştu.

"Operasyondan birkaç saat sonra hastanın durumu düzeldi"

Milanlıoğlu, AA muhabirine, hastanın baş ağrısı, kusma ve sol tarafında güç kaybı yaşayan hastanın merkeze geldiğinde durumunun kötü olduğunu söyledi.

Bir süre sonra epileptik nöbetleri başlayan ve durumu ağırlaşan hastanın medikal tedaviye rağmen toparlanmaması üzerine yoğun bakım ünitesine alındığını belirten Milanlıoğlu, şu bilgileri verdi:

"Hastamızı entübe etmek zorunda kaldık. Solunum cihazına bağladık. Hemen müdahale edilmesi gerekiyordu. Bu nedenle hızlı davrandık. Van'da ilk kez endovasküler tedaviyi hastamıza uyguladık. Anjiyografik yöntemle toplardamar sistemine ulaşarak tıkanıklığa neden olan pıhtıyı çıkardık. Operasyondan birkaç saat sonra hastanın şuuru düzeldi. Entübasyondan çıkardık. Bilinçteki gerileme ve koma durumu bir gün içerisinde normale dönen hastanın sol kol ve bacağındaki güçsüzlük tamamen ortadan kalktı. Hastamızın sağlık durumu düzeldi."

Türkiye'de beyindeki damar tıkanıklığına çok sık rastlandığını aktaran Milanlıoğlu, şöyle devam etti:

"Özellikle lohusalık ve gebelik döneminde olan, behçet hastalığı olan kadınlar yüksek risk grubunda. Şiddetli baş ağrısı, bulanık ve çift görme, denge kaybı, güçsüzlük, epileptik nöbetler, şuur bozukluğu gibi şikayetler yaşandığında akla ilk olarak tromboz hastalığı gelmelidir. Belirtileri arteriyel tıkanmadan oldukça farklıdır. Bu hastalık toplardamar tıkanıklığıyla ortaya çıkan bir rahatsızlık. Zamanında yapılan müdahalelerde iyi sonuçların elde edildiği bilinmelidir."

- "Toplardamardan pıhtı çıkarmak çok zor oluyor"

Hastane Başhekimi Dr. Ümit Haluk İliklerden ise hastanelerinde başarılı operasyonları gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Bölgede tek inme merkezinin hastanelerinde bulunduğunu aktaran İliklerden, şöyle konuştu:

"Pıhtı hem atardamar hem de toplardamar sisteminde oluşabiliyor. Atardamarda oluşan pıhtı inme merkezimizde rahatlıkla alınabiliyor fakat toplardamar çok ince ve hassas olduğu için bu damardan pıhtı çıkarmak çok zor. Bu tedavi belli merkezlerde yapılabiliyor. Toplardamarında pıhtı oluşan bir hasta merkezimizde tedavi altına alındı. Yapılan müdahaleyle pıhtı başarılı bir şekilde çıkartıldı. İlimizde ilk defa yapılan bu ameliyat başarılı bir şekilde tamamlandı. Hasta bu sayede felç kalmaktan kurtuldu. Başarılı ameliyatı gerçekleştiren doktorlarımıza ve inme merkezinde görevli çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."

Doktor Öğretim Üyesi Hüseyin Akdeniz de kasıktan girilen küçük bir iğne ve kateter ile hastanın beynindeki tıkalı olan toplardamara ulaşarak, stent yardımıyla pıhtıyı çıkardıklarını ve söz konusu damarı tekrar işler hale getirdiklerini anlattı.

Endovasküler yöntemin medikal tedaviye yanıt vermeyen hastalara uygulandığını dile getiren Akdeniz, bu tedavi sayesinde hastanın sağlığına kavuştuğunu dile getirdi.

- "Doktorlar sayesinde hayata tutundum"

Hasta Sevda Kaya, hastanede yapılan müdahale sayesinde hayata tutunduğunu anlatarak, "Sürekli başım ağrıyor, midem bulanıyordu. Ayakta duracak takatim yoktu. En son ambulansa bindirildiğim anı hatırlıyorum. Buradaki doktorların yaptığı müdahalesi sayesinde hayatta kaldım. Sağlık durumum çok iyi. Konuşabiliyorum, yürüyebiliyorum. Allah doktorlarımızdan razı olsun." dedi.

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