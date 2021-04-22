Van'da eski hükümlü devlet desteğiyle aldığı koyunların sayısını 27'den 44'e çıkardı

AA

Adalet Bakanlığınca uygulamaya konulan modern infaz sistemiyle hükümlü ve tutukluların iyileştirilmesi, tahliyelerinden sonra meslek edindirilmeleri ve topluma kazandırılmalarına yönelik projeler devam ediyor.

Bu kapsamda, işlediği suç nedeniyle İstanbul'da 4 yıl cezaevinde kalan Oflas, tahliye edildikten sonra iş bulamayınca memleketi Van'a döndü.

Oflas, Van Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün desteğiyle Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünce yürütülen "Engelli ve Eski Hükümlülerin Kendi İşini Kurma Projesi"ne başvurdu.

Başvurusu kabul edilen Oflas, devletten aldığı hibeyle 27 koyun alarak, küçükbaş hayvancılığa başladı.

Aldığı destekle iş sahibi olan Oflas "Devletten aldığım hibe desteğiyle 27 koyun aldım ve 17'si doğum yaptı. Bu iş sayesinde tekrar hayata tutundum. Böyle bir imkan verilmeseydi başka suçlara karışabilirdim. Şimdi çok şükür kendi işimle ilgileniyorum. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez ise Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından geçen yıl hazırlanan 246 projeden 115'inin kabul edildiğini belirtti.

Ara verilen eğitim ve iyileştirme çalışmaları ile mesleki kursların salgın sonrasında süreceğini aktaran Dönmez, bu konuda proje hazırlamak isteyen yükümlülere desteklerin devam edeceğini söyledi.