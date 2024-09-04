Van'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı
Van-Erciş kara yolu üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Giriş: 04.09.2024 - 15:20 Güncelleme: 04.09.2024 - 15:20
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Van-Erciş kara yolunun 60'ıncı kilometresinde sürücülerinin ismi öğrenilemeyen İstanbul plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Van plakalı otomobil çarpıştı.
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Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
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Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.