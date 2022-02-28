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Haberler Gündem 3. Sayfa Van'da göçmen kaçakçılığı: 7 tutuklama
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Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 7 kişi tutuklandı

Van'da geçen hafta 7 operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 17 kişiden 7'si tutuklandı. Suçta kullanılan 4 araca el konuldu

Van'da göçmen kaçakçılığı: 7 tutuklama
Van'da göçmen kaçakçılığı: 7 tutuklama
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AA

Van'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 17 kişiden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında geçen hafta 7 operasyon gerçekleştirildi. ​​​​​​​Operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 17 organizatör gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı. Suçta kullanılan 4 araca el konuldu, düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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