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Van Valiliğince, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın sözde doğum günü bahane edilerek miting, yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi ve stant açma eylemlerinin yarın yasaklandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK ve örgüte müzahir çevrelerce 4 Nisan 1948 tarihinin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum günü kabul edildiği, her yıl doğum yeri olan Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi Ömerli köyünde müzahir şahıslarca çeşitli kutlama etkinliklerinin yapıldığı, etkinlik sırası ve sonrasında güvenlik güçlerine yönelik taşlı ve sopalı saldırılar düzenlendiği, sözde doğum günü bahanesiyle terör örgütü propagandasına dönüştürülerek kitlesel eylemler gerçekleştirildiği belirtildi.
Söz konusu tarihte terör örgütü ve müzahir çevrelerin toplumsal barışı etkilemeye ve şiddet hareketlerini yaygınlaştırmaya çalışacağı yönünde bilgiler edinildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Söz konusu etkinlikler, terör örgütleri ve marjinal gruplarca kargaşa ortamı oluşturmak amacıyla hedef olarak seçilebilir. Toplumsal barışı zedeleyebilecek provokatif eylemlere tevessül edilebilir. Halkımızın yoğun bulunduğu yerlerde sansasyonel eylemler, gruplar tarafından düzenlenen basın açıklaması ve benzeri etkinliklere terör örgütlerine mensup şahıslarca sızılarak bombalı eylem gerçekleştirilebilir. Bu etkinlikler müzahir şahıslarca provoke edilerek terör örgütünün propagandasına dönüştürülebilir. Güvenlik kuvvetlerine karşı taşlı, molotofkokteylli, silahlı ve bombalı eylemler yapılmak istenilmektedir. Bu eylemler konusu ve içeriği itibarıyla kamu düzeni ve güvenliğine olumsuz etki edebilecek, toplumun refah, huzur ve mutluluğu ile bağdaşmayacak niteliktedir. Terör örgütlerinin karşıt görüşlü kişi ve gruplara yönelik canlı bomba, suikast, silahlı saldırı gibi eylemlerin yapılabileceği göz önünde bulunduğunda, genel sağlığı veya başkalarının hak ve özgürlüklerini ciddi şekilde bozacak olaylara sebebiyet verilebileceği, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçların işlenerek halk üzerinde infiale sebep olabileceğine dair açık ve yakın tehlike olduğu değerlendirilmektedir."
Açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek, kamu düzeni ve güvenliğini korumak ve genel asayişi ağlamak için 4 Nisan'da kentte açık alanlarda düzenlenecek miting, yürüyüş, toplantı ve toplanma, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma gibi her türlü eylem ve etkinlerin yasaklandığı vurgulandı.
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