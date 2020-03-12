AA

Van'da halkın yoğun kullandığı alanlar dezenfekte edildi



Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, toplu taşıma araçları, duraklar, çocuk parkları ve camilerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması yaptı.

Belediye ekiplerince kent merkezinde vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda koronavirüs, viral enfeksiyon ve salgın hastalıklara karşı ilaçlama çalışması başlatıldı.

Otobüs ve terminallerde dezenfekte işlemlerini sürdüren ekipler, umumi tuvaletler, çocuk oyun alanları, bekleme koltukları, zemin ve X-Ray cihazlarına kadar her yeri ilaçlayarak, virüslerin bulaşma riskini en aza indirmeye çalışıyor.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanı Adil Allahverdi, gazetecilere yaptığı açıklamada, virüse karşı tüm önlemlerin alındığını söyledi.

Ekiplerin bir ay önceden dezenfekte çalışmalarına başladığını anlatan Allahverdi, şunları kaydetti:

"Tüm dünyanın ve ülkemizin karşı karşıya olduğu koronavirüse karşı belediye olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dezenfekte çalışmalarımızı rutin olarak sürdürüyoruz. 7 gün 24 saat merkez ve ilçelerimizin tamamında toplu taşımanın yapıldığı, toplu yaşamın olduğu, okullar, camiler, lavabolar, tuvaletleri dezenfekte ettik. Otogarda da aşırı araç ve insan sirkülasyonu söz konusu. Bu kapsamda ekiplerimizle otogarın bütün ünitelerinde dezenfekte çalışması gerçekleştirdik. Otobüs ve taksilerde ilaçlama yaptık. Çalışmalarımız devam edecek."