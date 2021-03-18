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Van'da hasta ve yaşlılara "evde nüfus cüzdanı" hizmeti devam ediyor

Van'da çipli kimlik kartı alabilmek için nüfus müdürlüklerine gidemeyen hasta, yaşlı ve engelliler için "gezici kayıt terminali" uygulaması sürdürülüyor.

Van'da hasta ve yaşlılara
AA

İçişleri Bakanlığınca başlatılan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi kapsamında hasta, yaşlı ve engellileri ziyaret eden nüfus memurları, parmak izinden evrak imzalanmasına kadar tüm işlemleri evlerde tamamlıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle özel kıyafetler giyen ve gerekli önlemleri alan görevliler, rahatsızlıkları nedeniyle evlerinden çıkamayanlara büyük kolaylık sağlıyor.

Özalp İlçe Nüfus Müdürlüğünde görevli Eren Ergenç, AA muhabirine, hasta, engelli ve yaşlılara kolaylık sağlamak amacıyla uygulamanın başlatıldığını belirtti.

İlçeye bağlı 58 köyden 7'sinde çipli kimlik kartı işlemlerini tamamladıklarını anlatan Ergenç, "Muhtarlarla ortak çalışma yürütüyoruz. Salgından dolayı tüm sağlık kurallarına uygun şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Görevli Orhan Canan ise haziranın sonuna kadar çalışmayı tamamlayacaklarını söyledi.

Evde kimlik başvurusu yapılan Fatma Savaşlı'nın oğlu Sait Savaşlı da hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Annemin rahatsızlığı ve salgından dolayı nüfus müdürlüğüne gidemedik. Görevliler sağ olsunlar gelip kimlik başvurumuzu yaptılar. Bu hizmet bizim için büyük bir nimet. Allah devletimizden razı olsun." diye konuştu.

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