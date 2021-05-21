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14 kişilik araçta 49 göçmen yakalandı

Van'ın Tuşba ilçesinde yoldan çıkan minibüsten 4'ü yaralı 49 düzensiz göçmen bulundu

Van'da içler acısı görüntü! - Haberler
HABERTURK.COM

Meral Yıldız'ın haberine göre, Van-Erciş kara yolunda jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan minibüs sürücüsü M.İ. kaçtı.

İçerisinde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan, Pakistan, Filistin, Özbekistan ve Bangladeş uyruklu 49 düzensiz göçmenin olduğu araç, yoldan çıkarak buğday tarlasında durdu.

Olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri, 4'ü yaralı 49 sığınmacıyı araçtan çıkardı. Ekipler, havasızlık nedeniyle bitkin halde bulunan göçmenlere su verdi.

Aracı tarlada terk ederek kaçan sürücü M.İ, ekiplerce yakalandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yabancı uyruklular, Muradiye Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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