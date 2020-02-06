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SON DAKİKA - Van'ın Bahçesaray ilçesinde geçtiğimiz gün minibüs ve iş makinesinin üzerine çığ düşmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi de kurtarıldı. Çığ altında kaldığı düşünülen 2 kişiyi kurtarma çalışmaları dün de devam ederken, ikinci çığ felaketi yaşandı.

İkinci felakette dün 33 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, bugün de sabah saatlerinde çığ altındaki 3 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Arama çalışmalarında öğlen saatlerinde hayatını kaybeden bir kişiye daha ulaşıldı. Çığ altında kalan bir kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Her iki felakette de hayatını kaybedenlerin sayısı da 40'a yükseldi.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, ÇIĞ BÖLGESİNE GİTTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'dan helikopterle çığ bölgesine geçti.AFAD Başkanı Güllüoğlu ile Elazığ'dan uçakla Van'a gelen Bakan Soylu, helikopterle Van Ferit Melen Havaalanı'ndan çığ olayının yaşandığı bölgeye hareket etti. Bakan Soylu ve beraberindekileri taşıyan helikopter, çığ düşen bölgeye 20 kilometre mesafedeki Çatak ilçesine bağlı Kayaboğazı Jandarma Karakol Komutanlığı pistine iniş yaptı. Soylu, daha sonra karayoluyla çığ bölgesine gitti.

Bakan Soylu son açıklamasında şunları kaydetti:

Biraz sonra Sağlık Bakanımız da gelecek. maalesef bu üstüste iki çığ hadisesi hem hepimizi üzdü hem de acı kayıplarımız oldu. Bugün vefat eden sayısı, kaybımız 33 oldu. Sabahtan itibaren Adli Tıp'a gidenlerin sayısını sürekli vermeye çalışıyoruz. Dün iki vatandaşımız hem şoför hem belediye görevlisi çığ altında kalmıştı. Bugün onlar için kurtarma sözkonusuydu. Bugün de biz 2 kişi olduğunu değerlendiriyoruz. Oradaki AFAD'cılar üç olduklarını görmüşler, vincin altında.

"YARIN SABAH YENİDEN DEĞERLENDİRME YAPILACAK"

Bakan Soylu arama kurtarma çalışmalarının devam edip etmeyeceği noktasında yarın bir değerlendirme toplantısı yapılacağını söyledi. Soylu şunları ifade etti: Yaptığımız değerlendirmelerde arama kurtarmaya son vermek zorunda kaldık, çünkü tipi şiddetlendi. Yarın sabah tekrar değerlendirmeler yapılacak. Bu değerlendirmeler sonucunda arama kurtarmanın devam edip etmeme kararı verilecek. Toplam 67 yaralı vardı, taburcu olanlar var. Buradaki yaraların büyük bölümü doku zedelenmesi. Büyük bir afetl karşıya kaldıkları çok açık. Gece eksi 24'e kadar ulaşan bir hava var, soğuk var. Orada da koşullar şöyle; yol o noktaya kadar açık, o noktada da açık. Ama çığ dediğiniz birden kar birikmesi ve ardından oluşan olay. Orada en büyük hasarı alan yolda ve ateşin başında olanlar. Buradaki değerlendirmelerde, aldığımız bilgilerde esas itibariyle aşağıda çalışma yapanlardan çok büyük bir yaralanma veya kayıp sözkonusu değil. Bir tek problem araçları da, büyük iş makinalarını da kağıt parçası gibi savurup atıyor. Onların ezdiği insanlar var, birçoğunu kurtarmışlar. Geçmiş olsun, ülkemizin başı sağolsun. Allah bir daha böyle bir afet göstermesin diyorum.

— Murat Erkan (@Murat__Erkan) February 5, 2020

SAĞLIK BAKANI KOCA: HİÇBİR HASTAMIZIN DURUMU CİDDİ DEĞİL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da çığ felaketinin yaşandığı Van'a gelerek burada bir açıklama yaptı. Bakan Koca şöyle konuştu:

Bugün yaşanan bu felaket nedeniyle sayın Bakanımla birlikte Van'da hem olay yerinde hem de hastalarımızı ziyaret etmek için buradayız. Hastanelerimize yaralı olarak gelen hasta sayısı 75 kişi oldu. 75 kişiden hastanelerimizde yatarak 47 hastamızın tedavisi yapılıyor. 47 hastamızda yoğun bakım şartlarında takip edilen 6 hastamız sözkonusu. Yoğun bakım şartlarında takip edilen hiçbir hastamızın durumu ciddi değil. Bir hastamızla ilgili ameliyat planlamakta. Onun dışında hastalarımızın genel durumun iyi olduğunu, ağır hastamızın olmadığını ifade etmek istiyorum. Van'da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

Bakan Koca, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile çığ düşmesinden sonra çıkarılıp Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'ın da aralarında bulunduğu yaralıları ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Bakan Koca, ziyaretlerin ardından hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, Van'da yaşanan çığ felaketi dolayısıyla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatışı yapılan ve takip edilen hastaları ziyaret ettiklerini söyledi.

Hem üniversite hem de bölge hastanesinde yatan hasta sayısının 47 olduğunu ifade eden Koca, "Yoğun bakımda da takip edilen hasta sayımız 6 kişi. Yatışı yapılan ve yoğun bakımı takip edilen hastalarımızın hepsinin genel durumunun iyi olduğunu, durumu kritik ya da ciddi olan herhangi bir hastamızın olmadığını söyleyebilirim." dedi.

TURKCELL CEO'SU: İKİ ARKADAŞIMIZI KAYBETTİK

Turkcell CEO'su Murat Erkan, sosyal medya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Van'da yaşanan afet sonrası arama kurtarma çalışmaları için mobil şebeke kurulumu yapan iki çalışma arkadaşımızı ve vatandaşlarımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çığ felaketi ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Bahçesaray'da meydana gelen çığ felaketleri ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazası bizleri derinden üzmüş, Elazığ depremi ve İdlib'te askerlerimizin şehit edilmesi sonrası yaşadığımız acı katlanmıştır. Tüm bu hadiselerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, şehit olan askerlerimize, itfaiye mensuplarımıza, korucularımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, yaralıların acil şifa bulmasını temenni ediyorum. Art arda gelen felaketler, kazalar ve menfur saldırılar karşısında her zaman tek yürek, tek yumruk olan; gücünü, azmini ve metanetini tüm dünyaya defalarca gösteren Türkiye Cumhuriyeti, inşallah bu dönemi de Devlet-Millet dayanışmasıyla atlatacaktır.

BÖLGEDE 3'ÜNCÜ ÇIĞ UYARISI GELDİ

İHA'nın haberine göre de, Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen ve 38 kişinin hayatını kaybettiği çığ bölgesinde üçüncü çığ uyarısı yapıldı. Dün akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüste bulunan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen ve sabah saatlerinden itibaren devam eden 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürdürülürken meydana gelen ikinci çığ felaketinde 8 jandarma personeli, 9 sivil, 3 korucu ve 1 itfaiyeciyle birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı toplam 31’e yükselmişti. Bölgede zorlu hava koşulları altında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, üçüncü bir çığ uyarısı daha yapıldı. Arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için gelen vatandaşlar bölgede uzaklaştırılırken, kurtarma çalışmaları ise aralıksız sürdürülüyor.

NELER YAŞANDI?

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde dün akşam saatlerinde bir minibüs ile iş makinesinin üzerine çığ düştü. Çığ felaketinde 5 kişi yaşamını yitirirken, 8 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Çığ altında olduğu düşünülen 2 kişiyi kurtarma çalışmaları ise gece 01.00'e kadar devam etti. Ancak olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmalara ara verildi.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLADI

Gece saatlerinde arama-kurtarma çalışmalarına ara verilirken, sabah 07.00'den itibaren çalışmalar tekrar başladı. AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, jandarma ve Karayolları ekipleri çığ altında kalanları kurtarmak için çalışmalarını sürdürdü.

İKİNCİ ÇIĞ FELAKETİ

Çalışmalar sürdüren ekiplerin üzerine öğle saatinde ikinci kez çığ düştü. Aralarında arama kurtarma çalışmalarına katılan askerler, korucular, belediye işçileri, AFAD, UMKE ve 112 Acil ekiplerinin de çığ altında kalmış olabileceği belirtiliyor..

İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı, çığ felaketi hakkında açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde dün meydana gelen çiğ düşmesi sonucu, 15 vatandaşımız çığdan etkilenmiş, çığdan etkilenen vatandaşlarımızı kurtarmak için bölgeye ekipler sevk edilmiştir. Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri 13 vatandaşımızı (8 sağ, 5 ölü) çığ altından çıkarmış, kayıp olan 2 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmalarına bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 01.00 sularında ara verilmiştir.

Söz konusu arama kurtarma çalışmaları uzman personelin görüşü alınarak bugün saat 07.00 sıralarında tekrar başlamıştır. Devam eden arama kurtarma çalışmaları sırasında bölgede tekrar bir çığ düşme hadisesi yaşanmıştır. Yaşanan bu çığ düşmesi olayında şu ana kadar 30 kişiye ulaşılmış olup, çığ altında olanlar için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Olayın ardından bölgeye hemen Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis, Siirt, Erzurum ve Ankara illerinden JAK dahil arama kurtarma ekipleri sevk edilmiştir.

Ayrıca arama kurtarma faaliyetlerini koordine ettiği sırada çığ altında kalan Van AFAD İl Müdürünün yerine Muş İl AFAD müdürü bölgeye sevk edilmiştir. Diğer iller teyakkuza geçirilmiş olup arama kurtarma çalışmaları için hazır bekletilmektedir. Ayrıca Ankara’dan yürütülen çalışmaları sevk etmek üzere AFAD Müdahale Daire Başkanı bölgeye gönderilmiştir. Gelişmelerle ilgili bilgi verilecektir."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TELEFON

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu arayıp çığ felaketiyle ilgili bilgi aldı.

ERDOĞAN'IN BAŞDANIŞMANI YARALANDI

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüsten olduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken ikinci çığ düştü. Bölgede incelemelerde bulunan ve Bahçesaraylı olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve AK Parti Van Eski Milletvekili Gülşen Orhan’ın da çığ altında yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi. Hemen Çatan Devlet Hastanesine kaldırılan Gülşen Orhan’a ilk müdahale yapıldığı bildirildi.

AFAD İL MÜDÜRÜ OSMAN UÇAR, YARALI OLARAK KURTULDU

Van'da dün meydana gelen 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin yaralı kurtulduğu çığ felaketinde kayıp olduğu tahmin edilen 2 kişiyi kurtarmak için çalışma yaparken üzerlerine ikinci çığ düşen ekiptekilerden AFAD İl Müdürü Osman Uçar, yaralı halde kurtarıldı.

AFAD İl Müdürü Osman Uçar, o anları şöyle anlattı:

"Olay bölgesinde son 2 kalan vatandaşımıza ulaşmak için ekskavatörü aşağı indirmemiz gerekiyordu. Ekskavatör yol çalışması yapıyordu biz de bunlarla birlikte işi takip ediyorduk. Muhtemelen 2 kişinin minibüsün altında derenin dibinde olan minibüsün altında veya o civarlarda olduğunu tahmin ederek özellikle minibüsü çıkarmak istedik. Bu nedenle ekskavatörün aşağı inmesi gerekiyordu o çalışmalan sırasında büyük bir gürültüyle ekskavatör devrildi. Bizi de önüne alarak sürükledi, derenin dibine doğru götürdü. Biz derenin dibine vardığmızda ben yarıya kadar karla gömülüydüm, kendi imkanlarımla çıktım. Daha sonra kendi imkanlarıyla çıkan bir iki arkadaşımla birlikte yakınımızda olanları çıkarmaya çalıştık, onlara yardım etmeye çalıştık. Akabinde yürüyerek kendi imkanlarımızla yukarı doğru çıktık."

ERZUZUM'DAN 10 KİŞİLİK UZMAN EKİP

Erzurum Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden 10 kişilik çığ uzmanı ekip, Van'ın Bahçesaray ilçesinde düşen çığda kaybolan görevli ve vatandaşların arama çalışmalarına katılmak üzere bölgeye gönderildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde, Bahçesaray ilçesindeki çığda kaybolan vatandaşlar ile arama kurtarma ekiplerinin arama çalışmaları için Erzurum'dan bölgeye takviye ekip gönderilmesi kararlaştırıldı.

Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere çığ ve heyelan konusunda uzman 10 kişilik teknik personel, Erzurum'dan Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ bölgesine gitmek üzere yola çıktı.

Erzurum AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alanlarında uzman 10 kişilik arama kurtarma ekiplerinin bugün Bahçesaray'da yaşanan ikinci çığ olayından sonra bölgeye gönderildiğini söyledi.

Takviye olarak çığ bölgesine giden ekibin eğitimli ve deneyimli olduğunu vurgulayan Karslı, bölgeye ulaşır ulaşmaz arama kurtarma çalışmalarına katılacağını sözlerine ekledi.

MSB'DEN UÇAK

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çığ felaketi nedeniyle kar altında kalan vatandaşlarımızı arama-kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla AFAD ve Jandarma personelini Van’a ulaştıracak olan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak Ankara’dan havalandı" denildi.

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 5, 2020

75 KİŞİLİK JAK EKİBİ BÖLGEDE

AFAD Yönetimi Başkanlığı, Van'da meydana gelen ikinci çığ felaketinde müdahale için Ankara'dan 75 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve 10 kişilik AFAD arama kurtarma ekibinin askeri uçakla bölgeye gönderildiğini duyurdu.

AFAD, Van'da meydana gelen ikinci çığ felaketine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Van'ın Bahçesaray ve Çatak ilçeleri arasında, 24 saat içinde ikinci kez çığ düştüğü belirtilerek, "Dün çığ altında kalan vatandaşlarımızı kurtarmak için çalışan ekiplerin üzerine, bugün saat 12.02'de ikinci bir çığ düştüğü bilgisi alındı. Olaya müdahale için bölgedeki AFAD il müdürlüklerinden 59 arama kurtarma uzmanı 11 araçla alana sevk edildi. Ayrıca 75 kişilik JAK ve 10 kişilik AFAD arama kurtarma ekibi ile 2 araç, Ankara´dan askeri uçakla bölgeye gönderiliyor" denildi.

Olaya müdahale edilmesi için bölgeye, aralarında Şırnak itfaiyesinden 4 kişinin de bulunduğu toplam 153 arama kurtarma personeli ve 17 aracın sevk edildiği bildirilerek, "Bölgeye ayrıca 28 ambulans ve 10 Sağlık Bakanlığı UMKE ekibi gönderildi. Haberleşmenin aksamaması için alanda bir mobil baz istasyonu kurulmaya başlanırken 3 mobil baz istasyonu daha yola çıkarıldı" ifadeleri kullanıldı.

Van Bahçesaray ve Çatak arasındaki karayoluna, dün saat 17.45´te çığ düştüğü hatırlatılarak, "AFAD Van koordinasyonundaki arama kurtarma ekipleri, çığ altında kalan minibüs ve iş makinesinden 8´i sağ olmak üzere 13 vatandaşımızı çıkarmıştı. Ulaşılamadığı değerlendirilen 2 kişi için AFAD Van ve koordinasyonundaki Jandarma, UMKE, 112 Acil Sağlık, Karayolları, Büyükşehir Belediyesi ile itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürerken 12.00 sırılarında ikinci çığ düştü. Alanda çalışan ekiplerden bir kısmı çığ altında kaldı" denildi.

HAVA DURUMU

Meteoroloji'den yapılan değerlendirmelere göre, Van'da kuvvetli kar ve tipi etkisini sürdürüyor. Meteoroloji'den alınan verilere göre, bölgede sıcaklık 2 derece olarak gösterilse de hissedilen sıcaklık sıfırın altında 3 derece olarak ölçülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çığ bölgesindeki hava durumuyla ilgili açıklama yayınladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Çığ bölgesinde bugün akşam saatlerine kadar orta ve zamanla hafif kuvvette kar yağışlarının devam edeceği tahmin ediliyor. Bugün (Perşembe) bölgede yağış beklenmiyor. Cuma günü başlayacak kar yağışlarının öğleden sonra etkisini arttırması ve pazar sabah saatlerine kadar kuvvetli rüzgârla birlikte tipi şeklinde yoğun olarak devam edeceği tahmin ediliyor. Bölgede çığ oluşma riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.