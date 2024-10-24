Van'da iki gölün su kalitesi belirlendi

Van'ın Çaldıran ilçesindeki Hıdırmenteş ve Muradiye ilçesindeki Süphan göllerinde yapılan kapsamlı su analizinin sonuçları açıklandı.

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında, göllerin su kalitesinin tarımsal kullanıma büyük oranda uygun olduğu belirlenirken, bazı parametreler dışında sazan balığının yaşamı için de elverişli olduğu tespit edildi.

Laboratuvar analizlerinde, göllerin su kalitesini etkileyen askıda katı madde oranının sınırın üstünde olduğu ortaya çıktı. Diğer su parametrelerinin ise tarım faaliyetleri için yeterli olduğu vurgulandı.