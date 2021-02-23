Van'da, İran merkezli depremde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Van'da, İran merkezli depremde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi

İran'ın Hoy kentinde geçen yıl meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin yıkıma neden olduğu Van'n Başkale ilçesinde, hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

Van'da, İran merkezli depremde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi
AA

Depremin birinci yılı dolayısıyla ilçeye bağlı Özpınar Mahallesi'nde düzenlenen programda, yaşamını yitiren 4'ü çocuk 10 kişi için Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

Programa katılan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, depremde 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 67 kişinin de yaralandığını hatırlattı.

Van'da 30 yılın en fazla kar yağışının geçen yıl gerçekleştiğini anlatan Bilmez, şöyle konuştu:

"Kış şartlarının en zor olduğu bir haftada bu deprem meydana gelmişti. Devletimiz bütün birimlerini seferber ederek vatandaşla el ele verip yaraları en hızlı şekilde sarmaya çalıştı. Sadece devletimiz değil Trabzon'dan, Adana'dan, İzmir'den, Hatay'dan, Sinop'tan, Zonguldak'tan, İstanbul'dan herkes yanımızda olmaya çalıştı. Bugün depremin yıl dönümünde ölümün meydana geldiği 3 köyü ziyaret edeceğiz. Ardından muhtarlara konut yapımı, hak sahipliği ve diğer çalışmalarımızla ilgili bilgi vereceğiz. Vatandaşlarımızın bu konudaki taleplerini dinleyeceğiz. Biz bugün onları unutmadık, onların yanında olduk. Onlar kendi konutlarına yerleşinceye kadar bu işin takipçisi olacağız."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ilçe sakinlerine selamını ileten Bilmez, "Hak sahipliği ve yer seçim belgesini getiren 150 ailenin konutları daha önce ihale edilmişti. 133 ailenin de ihale süreci devam ediyor. Şu ana kadar 1000 konutluk hak sahipliği kesinlik kazandı. 852 vatandaşımız ise yer seçim belgesini ibraz etti. 139 vatandaşımızın yer sorunu devam ediyor." bilgisini paylaştı.

Bilmez, daha sonra programın yapıldığı mahallede kurulan konteynerde yaşayan aileleri ziyaret etti, kadınlarla sohbet ederek sıkıntılarını dinledi.

Kızılay ekiplerinin yemek ve helva ikramında bulunduğu programa, Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, kurum amirleri ve mahalle sakinleri katıldı.

Bilmez ve beraberinkiler, programın ardından depremin etkili olduğu Gelenler, Kaşkol ve Güvendik mahallelerini de ziyaret etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME