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Van'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 1 ölü, 16 yaralı

Van'ın Gürpınar ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan minibüs, takla atarak şarampole yuvarlandı. Can pazarının yaşandığı kazada minibüs şoförü öldü, 16 kaçak göçmen yaralandı

Van'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 1 ölü, 16 yaralı
Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 1 ölü, 16 yaralı
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DHA

Van'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı.

Kaza saat 22.00 sıralarında Van'ın Gürpınar ilçesi Köprüler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sınırı kaçak geçen göçmenlerin bulunduğu Nadir Özdemir (43) yönetimindeki 06 CEV 566 plakalı minibüs, Başkale ilçesinden Van istikametine seyir halindeyken, kontrolden çıktı.

Sürücü Özdemir'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yoldan çıkıp, taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Can pazarının yaşandığı kazayı görenler, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralanan 17 kişi sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulanslarla Van'daki hastanelere götürüldü.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

DHA'nın haberine göre; tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan minibüs şoförü Nadir Özdemir, doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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