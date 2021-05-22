Van'da kaçak inci kefali avlayanlara 64 bin 569 lira ceza kesildi

AA

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15 Nisan-15 Temmuz döneminde üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesi amacıyla denetimler sürüyor.

Bu kapsamda, Erciş Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı, Edremit Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı, Çelebibağ Karakol Komutanlığı, Erciş Jandarma Karakol Komutanlığı, Muradiye Jandarma Karakol Komutanlığı, Edremit Jandarma Karakol Komutanlığı ve Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerince, Erciş'e bağlı Çelebibağ Mahallesi'ndeki Zilan Çayı ile Muradiye'deki Bendimahi Çayı'nda balıkların göç ettiği bölgeye operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kaçak avlanılan 3 ton 500 kilogram balık ve 12 ağ ele geçirildi.

Telef olan balıklar imha edilirken yasağa rağmen avcılık yapan 29 kişiye "Su Ürünleri Kanunu'na Muhalefet" suçundan 64 bin 569 lira ceza kesildi.