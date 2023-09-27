Van'da kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı
Van'ın Özalp ilçesinde öğretmenlerin bulunduğu minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 9'u öğretmen 12 kişi hafif yaralandı
İlçenin Aşağı Tulgalı İlkokulunda görevli öğretmenleri taşıyan minibüs, Mehmet Alan Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı.
Kazada, 9'u öğretmen 12 kişi hafif yaralandı.
Çağrılan ambulanslarla Özalp Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, müdahalenin ardından taburcu edildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, hastaneye giderek öğretmenleri ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.