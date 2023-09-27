Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Van'da kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Van'da kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı

        Van'ın Özalp ilçesinde öğretmenlerin bulunduğu minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 9'u öğretmen 12 kişi hafif yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 19:53 Güncelleme: 27.09.2023 - 19:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kamyonet ile minibüs çarpıştı: 12 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İlçenin Aşağı Tulgalı İlkokulunda görevli öğretmenleri taşıyan minibüs, Mehmet Alan Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı.

        Kazada, 9'u öğretmen 12 kişi hafif yaralandı.

        Çağrılan ambulanslarla Özalp Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, müdahalenin ardından taburcu edildi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, hastaneye giderek öğretmenleri ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #van
        #van haber
        #yerel haber
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde flaş gelişme!
        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde flaş gelişme!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Ünlü oyuncu ölü bulundu
        Ünlü oyuncu ölü bulundu
        TFF'den zemin açıklaması!
        TFF'den zemin açıklaması!
        Meteoroloji saat verdi! 5 kent için "sarı" alarm! Trakya ve İstanbul'a geliyor!
        Meteoroloji saat verdi! 5 kent için "sarı" alarm! Trakya ve İstanbul'a geliyor!
        Borsa İstanbul nereye kadar yükselir?
        Borsa İstanbul nereye kadar yükselir?
        Yönetmenler de rest çekti
        Yönetmenler de rest çekti
        Kadının gizlice fotoğrafını çekti! Mahalleliden feci darp!
        Kadının gizlice fotoğrafını çekti! Mahalleliden feci darp!
        Olay penaltı dünya basınında!
        Olay penaltı dünya basınında!
        Prens Edward Türkiye'de
        Prens Edward Türkiye'de
        Pınar Damar cinayetinde kan donduran rapor!
        Pınar Damar cinayetinde kan donduran rapor!
        'İkinci el araçta yüzde 10-15 düşüşler var'
        'İkinci el araçta yüzde 10-15 düşüşler var'
        "Hiç tereddüt etmedim!"
        "Hiç tereddüt etmedim!"
        İkinci klip vakasına sessiz kaldı
        İkinci klip vakasına sessiz kaldı
        Gençlere teknoloji desteği nasıl uygulanacak?
        Gençlere teknoloji desteği nasıl uygulanacak?
        ABD'de 'kapanmaya' son 4 gün
        ABD'de 'kapanmaya' son 4 gün
        Akciğer kanseri hastalarını boğularak ölmekten kurtaran yöntem
        Akciğer kanseri hastalarını boğularak ölmekten kurtaran yöntem
        Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
        Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
        "Bırakın artık bu işleri"
        "Bırakın artık bu işleri"
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"